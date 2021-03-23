Киев, 23 марта 2021, 11:24 — REGNUM Украинские правоохранители готовят несколько официальных обвинений, которые будут предъявлены участникам акции протеста у офиса президента Украины. Об этом заявил заместитель главы ведомства Антона Геращенко 22 марта в эфире телеканала ICTV.
Он рассказал, что каждое обвинение будет подкреплено соответствующей видеозаписью.
Напомним, ранее группа радикалов разгромила вход в офис президента Украины, а также испачкала краской стены здания.
Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины планирует собраться на внеочередное заседание, чтобы осудить действия погромщиков.
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