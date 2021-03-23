Уфа, , 11:12 — REGNUM Рабочий погиб во время ремонта дороги в Башкирии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что вечером 19 марта в г. Белорецке рабочие ремонтировали участок дороги на улице Косоротова. В какой-то момент на 28-летнего подсобного рабочего наехало автотранспортное средство. Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии слесарь упал и получил травму при разгрузке рулонов.