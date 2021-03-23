Москва, 23 марта 2021, 11:08 — REGNUM Делать в России вакцинацию от коронавирусной инфекции обязательной неправильно. Такое мнение высказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»
Она подчеркнула, что у России уже есть достаточно богатый опыт вакцинации. Кроме того, по словам Голиковой, страна сейчас находится на стадии стабилизации ситуации с заболеваемостью.
Она пояснила, что «все люди разные и у кого-то есть медицинский отвод от вакцинации».
Голикова добавила, что на сегодня Россия находится «в периоде стабилизации и снижения, причём этот период длится с декабря». При этом она не исключила «небольшого подъёма» заболеваемости.
Читайте также: Голикова рассказала, когда в России откажутся от ношения масок
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 среди населения России может сформироваться до конца лета 2021 года. При этом вице-премьер отметила, что при ускорении темпов производства и применения вакцин от коронавируса в России поставленная цель «может быть достигнута в ещё более короткие сроки».
Читайте ранее в этом сюжете: Голикова оценила сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19