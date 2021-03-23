Москва, , 11:08 — REGNUM Делать в России вакцинацию от коронавирусной инфекции обязательной неправильно. Такое мнение высказала вице-премьер Татьяна Голикова.

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Она подчеркнула, что у России уже есть достаточно богатый опыт вакцинации. Кроме того, по словам Голиковой, страна сейчас находится на стадии стабилизации ситуации с заболеваемостью.

ИА REGNUM) или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно». «Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер, — отметила заместитель председателя российского правительства в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы». — И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти (вакцинироваться.— Прим.) или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно».

Она пояснила, что «все люди разные и у кого-то есть медицинский отвод от вакцинации».

Голикова добавила, что на сегодня Россия находится «в периоде стабилизации и снижения, причём этот период длится с декабря». При этом она не исключила «небольшого подъёма» заболеваемости.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 среди населения России может сформироваться до конца лета 2021 года. При этом вице-премьер отметила, что при ускорении темпов производства и применения вакцин от коронавируса в России поставленная цель «может быть достигнута в ещё более короткие сроки».

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