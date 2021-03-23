Ташкент, , 11:08 — REGNUM В школах Узбекистана могут продлить каникулы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков, сообщили в телеграм-канале минздрава.

По его словам, в республике наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди детей — на них приходится более 25% среди всех заболевших. В 2020 году этот показатель составлял 5−7%.

Отабеков считает, что введение дистанционного обучения в некоторых школах Ташкента, а также выходные дни в честь Навруза позволят разорвать цепь распространения коронавируса.

Он добавил, что в Узбекистане пока нет оснований для ужесточения карантинных ограничений. Отабеков также призвал соблюдать санитарные требования.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта школы в трех районах Ташкента перевели на дистанционное обучение. 22 марта в Узбекистане выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом.

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