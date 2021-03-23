Пермь, , 11:07 — REGNUM В Перми 23 марта гордума приняла решение по поводу того, кто займет пост главы города. Большинством голосов одобрена кандидатура Алексея Дёмкина, который до этого являлся врио градоначальника, сообщают СМИ.

На вакансию изначально претендовали 13 человек. Однако трех не допустили до конкурса. Из оставшихся десяти кандидатур конкурсная комиссия отобрала две — бизнесмена Эдуарда Хайруллина и врио главы города Алексея Дёмкина. Они и были представлены на рассмотрение гордумы.

Победа Дёмкина не стала неожиданностью. Эксперты сразу предрекали ему портфель мэра. Накануне заседания гордумы Перми региональное отделение «Единой России» заявило, что президиум генсовета партии поддержал кандидатуру Алексея Дёмкина из числа кандидатов на пост главы муниципалитета.

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