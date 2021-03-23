Москва, 23 марта, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Поправками в УК вводится наказание за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица.

Наказание предполагает штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же деяния, совершенные организованной группой, предполагается карать лишением свободы на срок до двенадцати лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил его в профильный комитет по госстроительству и законодательству, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Ранее были приняты законы, закрепившие общие положения о деятельности коллекторских организаций, — был определен круг тех, кто может заниматься возвратом просроченной задолженности, регламентированы способы взаимодействия с должниками, введена административная ответственность за нарушение прав и законных интересов граждан-должников, напомнил Володин.

«Однако практика показала, что ряд проблем остается нерешенным. Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким. При этом привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно — эти действия совершают физические лица и установить их связь с организациями-кредиторами в рамках действующего законодательства крайне сложно. Сейчас их действия подпадают под общие статьи Уголовного кодекса», — сказал он.