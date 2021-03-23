Абуджа, , 11:11 — REGNUM Ученые и специалисты из Нигерии разработали две собственные вакцины от COVID-19. Об этом 23 марта сообщает газета Vanguard со ссылкой на главу президентской целевой группы по борьбе с коронавирусом, секретаря федерального правительства страны Босса Мустафу.

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«Я могу объявить, что нигерийские ученые создали по крайней мере две местные вакцины от COVID-19», — сказал он.

Также Мустафа добавил, что в настоящее время данные препараты направлены на клинические испытания и получение сертификата, и отметил, что этим Нигерия смогла сделать важный шаг в борьбе с пандемией коронавируса и в развитии собственной науки. При этом он не предоставил дополнительных сведений о созданных в стране вакцинах.

Отметим, на сегодняшний день в Нигерии выявлено за весь период пандемии свыше 161,4 тыс. носителей коронавируса при более чем 2 тыс. скончавшихся от COVID-19.