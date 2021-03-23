Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено в Ростове-на-Дону на 24−25 марта, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС.

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По информации синоптиков, 24 марта и в течение суток 25 марта в Ростове-на-Дону ожидается резкое похолодание, дождь, мокрый снег и сильный ветер с порывами 15−18 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий автовладельцев и пешеходов просят чётко следовать правилам дорожного движения, быть внимательными и осторожными.

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