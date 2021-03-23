Новосибирск, , 11:06 — REGNUM В Новосибирской области в рамках расследования убийства малолетнего ребёнка возбуждено уголовное дело о халатности органов системы профилактики безнадзорности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Ранее было установлено, что 19 августа 2020 года мать ребёнка была поставлена на профилактический учёт из-за того, что в этот день оставила малолетнего сына одного дома. Ребёнок, находясь в квартире один, выпал с балкона, получил травму спины и был госпитализирован. 13 октября 2020 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав семья была рассмотрена в связи с ненадлежащим воспитанием ребёнка. Мать привлекли к дисциплинарной ответственности, а соответствующим органам было поручено организовать профилактическую работу с семьей.

«Таким образом, неустановленные лица из числа должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполнили возложенные на них должностные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к ним, не в полном объёме организовали проведение индивидуальной профилактической работы в отношении родителей малолетнего, при этом имея достоверную информацию о причинении несовершеннолетнему телесных повреждений со стороны сожителя матери, который также участвовал в воспитании малолетнего ребёнка. В результате допущения преступного бездействия 19 марта 2021 года было обнаружено тело ребёнка с множественными телесными повреждениями», — уточнили в СКР.

В настоящее время матери и отчиму мальчика предъявлено обвинение в «убийстве малолетнего, совершённое группой лиц». Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 марта 2021 года в квартире одного из домов в дачном посёлке Кудряшовский Новосибирской области было обнаружено тело шестилетнего ребёнка с множественными телесными повреждениями.

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