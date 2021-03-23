Москва,
23 марта 2021, 13:13 — REGNUM Суть указов президента
В новых структурах собственно научное сообщество почти не представлено, Президент РАН совершенно теряется среди министров, их заместителей и других чиновников, имеющих малое отношение к науке. Координировать и отчасти руководить деятельностью новых структур поставлен А. Фурсенко, чьи идеи в области преобразования науки за годы реформ не дали ни одного положительного результата.
Создается впечатление, что основной причиной нововведений является стремление окончательно уничтожить РАН в качестве координирующего центра научных исследований и полностью передать эту функцию новым бюрократическим структурам.
Принимаются очередные меры, направленные не на развитие науки, а на переустройство бюрократических институтов управления наукой, что совсем не одно и то же. А нам приходится в очередной раз повторить, что выработка мер по поддержанию науки без привлечения действующих ученых — не чиновников, в лучшем случае остается пустой декларацией, в худшем — вызовет дальнейшую деградацию научной и образовательной сферы.
Клуб «1 июля»
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