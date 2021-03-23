Москва, , 13:13 — REGNUM Суть указов президента от 15.03.2021 №143 «О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики» и №144 «О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию» поразительно противоречит их декларируемым целям — укрепить роль науки и научного образования в жизни России. Создание новых структур, определяющих направления научных исследований и их координацию, противоречит положениям федерального закона N 253-ФЗ с поправками 2018 года, в котором именно Российская Академия Наук была названа главной координирующей и экспертной организацией всех научных работ в стране. Именно РАН отвечала за разработку программ фундаментальных научных исследований. Это было логично, так как и среди членов РАН, и в институтах РАН есть много ученых — специалистов в самых разных областях.

В новых структурах собственно научное сообщество почти не представлено, Президент РАН совершенно теряется среди министров, их заместителей и других чиновников, имеющих малое отношение к науке. Координировать и отчасти руководить деятельностью новых структур поставлен А. Фурсенко, чьи идеи в области преобразования науки за годы реформ не дали ни одного положительного результата.

Создается впечатление, что основной причиной нововведений является стремление окончательно уничтожить РАН в качестве координирующего центра научных исследований и полностью передать эту функцию новым бюрократическим структурам.

Принимаются очередные меры, направленные не на развитие науки, а на переустройство бюрократических институтов управления наукой, что совсем не одно и то же. А нам приходится в очередной раз повторить, что выработка мер по поддержанию науки без привлечения действующих ученых — не чиновников, в лучшем случае остается пустой декларацией, в худшем — вызовет дальнейшую деградацию научной и образовательной сферы.

Клуб «1 июля»

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