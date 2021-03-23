Грозный, , 11:04 — REGNUM В Чечне планируют активно развивать новый сектор экономики — цифровую. Власти региона до 2035 года намерены создать в республике «Цифровую долину», пишет ТАСС.

Согласно стратегии развития Чечни этот проект нацелен на создание массового производства продукции высоких технологий, в том числе развитие города Грозного как «умного» города, организации экспорта цифровых продуктов и услуг и развитие социальных секторов экономики.

Как говорится в документе, «фокус будет направлен на цифровую трансформацию республики, а ключевыми точками роста станут развитие блокчейна в госсекторе и развитие инновационных технологий в АПК и строительстве». Помимо этого, в Чечне согласно этому проекту будет развиваться международное образование в сфере IT и построение IT-инфраструктуры регионального значения, а в городе Грозном будет развернута «Цифровая долина».

«Будут формироваться предпосылки для реализации технологического прорыва за счет внедрения продуктов нового поколения, в том числе с помощью привлечения внешней экспертизы из стран Ближнего Востока и Индии», — цитирует ТАСС стратегию развития Чечни.