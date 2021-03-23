Горно-Алтайск, , 11:04 — REGNUM В Республике Алтай объявлен конкурс по отбору нового регионального оператора по обращению с отходами административно-производственного объединения 1. Соответствующий приказ был опубликован на сайте министерства регионального развития, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно условиям конкурса, претенденты должны быть зарегистрированы в РФ и иметь действующую лицензию на сбор и утилизацию отходов I — IV классов опасности. Организация также не должна находиться в процессе ликвидации и иметь долгов по налогам и штрафам.

Заявки принимаются до 7 апреля, их оценка и сопоставление состоится 21 апреля. Стоимость услуги оператора не должна превышать 1 406,3 млн рублей за десять лет.

Напомним, в первое объединение входят Горно-Алтайск, а также Майминский, Чемальский, Чойский и Турочакский районы. С 2018 года обязанности регоператора здесь выполняла компания «Коммунальщик». При этом у надзорных органов и населения за это время накопилось к ней множество претензий.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года проблема дошла до руководства республики. Глава региона Олег Хорохординраскритиковал работу регионального оператора, отметив, что компания не отработала систему обратной связи с потребителями.

Подробнее: Глава Алтая — регоператору: «Покажите, что мусор вывозится. Я не вижу»

Читайте ранее в этом сюжете: В Горном Алтае проведут комплексную проверку работы регоператора