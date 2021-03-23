Уфа, , 11:06 — REGNUM Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Уфе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Сообщается, что вечером 22 марта спасатели получили сведения о том, что из окна 12-ого этажа дома упал несовершеннолетний. Мальчик 2015 года был срочно доставлен в больницу. По предварительным сведениям, ребенок был дома один. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

По информации некоторых СМИ, в медучреждении мальчику сделали операцию, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 9-летнего ребенка доставили в реанимацию после падения из окна.