Пекин, , 11:04 — REGNUM Санкции, которые вводятся США, странами-участницами Евросоюза и прочими западными странами в отношении Китая, не беспокоят Пекин. Об этом 23 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Вчера мы увидели, как западные страны предприняли совместные действия (в отношении Китая). Это действительно так, но, если вы спросите, обеспокоило ли это Пекин: уверяю вас, ни в коей мере», — сказала она.

Также Чуньин подчеркнула, что население США, Великобритании, Канады, а также Евросоюза составляет около 11% от общего числа проживающих на планете Земля людей, в то время, как жители КНР составляют пятую часть из данного количества.

«Поэтому западные страны своими заявлениями не способны представлять позицию и взгляды всего международного сообщества», — добавила официальный представитель китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Китая объявили о санкциях против 10 физических и четырех юридических лиц Евросоюза за то, что они нанесли серьезный ущерб суверенитету и интересам Китая и злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию