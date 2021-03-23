Москва, , 11:00 — REGNUM В России в настоящее время идёт устойчивое снижение заболевания COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

«Мы сейчас не видим оснований для закрытия, мы находимся в периоде стабилизации и снижения, причём этот период длится с декабря. У нас идёт пока устойчивое снижение заболевания», — сказала Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сегодня, 23 марта, сделает прививку от коронавируса одной из трёх отечественных вакцин. Глава государства не стал говорить, каким именно препаратом его вакцинируют, но подчеркнул надёжность и безопасность всех российских вакцин. Ни один из зарубежных препаратов не имеет такой высокой степени защиты.