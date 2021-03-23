Симферополь, , 10:59 — REGNUM Бухгалтер техникума в Симферополе подозревается в совершении хищения 11,5 млн рублей, выделенных на выплаты для студентов учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю 23 марта.

Как уточнили в ведомстве, бухгалтер при начислении стипендий, материальной помощи, выплат на компенсацию питания вносила в реестры на выплаты собственные данные, в результате часть средств, которые должны были получать студенты, зачислялись на её счёт.

По данным правоохранителей, таким образом с 2016 по 2021 год женщина присвоила более 11,5 млн рублей. В отношении сотрудницы техникума возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ — «Хищение чужого имущества лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.