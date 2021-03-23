Москва, , 10:57 — REGNUM Около половины российских учителей не понимают системы оплаты их труда. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науки в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Вопрос оплаты труда — важный. Мы понимаем, что это деньги. Другое дело, что внутри региона — разные средние зарплаты. Потому что каждая школа устанавливает свою систему оплаты труда, и 50% учителей не понимают системы выплаты», — сказал Кравцов.

По его словам, в России должно быть «отдельное обсуждение системы оплаты труда»: «Нужен общий подход начисления зарплаты, в рамках которой обязательный оклад должен составлять не менее 70%».