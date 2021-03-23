Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Новый план по стимулированию экономики США разрабатывают советники президента страны Джо Байдена. Предположительно он будет предусматривать выделение около $3 трлн, сообщает газета The New York Times.

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Деньги предлагается выделить на нужды в области науки, образования и борьбы с изменением климата. Такой пакет мер обсуждается несколько месяцев, отмечают источники издания.

Советники предлагают распределить предлагаемые меры на два законопроекта. Новый план представят Байдену на этой неделе.

Он будет включать проекты по развитию инфраструктуры в США, на которые могут направить средства, полученные за счёт повышения налогов для корпораций и самых богатых граждан. Все детали документа пока не согласованы.

В нём говорится о развитии в стране транспортной системы, интернета, мобильной связи пятого поколения, энергосистемы, а также запуске программ по профессиональной переподготовке граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в марте Байден подписал новый пакет мер по стимулированию американской экономики в условиях пандемии. Он предусматривает выделение $1,9 трлн.

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