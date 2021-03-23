Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM Свердловские социальные службы подписали совместно с управлением уголовного розыска регионального главка МВД план совместной работы по борьбе с мошенниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного собрания области.

Совместная работа «предусматривает издание специальных информационных материалов и публикаций, а также организацию и проведение просветительских онлайн-лекций», заявила спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, ответственная за проведение регионального проекта «Старшее поколение».

В частности, будут созданы справочные видеоролики по профилактике мошенничества, а также проведена олимпиада по финансовой грамотности.

Люди старшего поколения оказались наиболее уязвимой для злоумышленников категорией граждан. В 60% случаев мошенничества, совершенных в 2020 году, пострадали люди от 50 до 80 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мошенникам удалось получить от обманутой горожанки 2,6 млн рублей. Женщина оформила на злоумышленников кредит в банке.

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