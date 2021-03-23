Пекин, , 10:55 — REGNUM Вся инфраструктура отношений Москвы с Европейским союзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя. Об этом сегодня, 23 марта, на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И заявил министром иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава МИД РФ подчеркнул, что именно «Европа разорвала отношения, разрушив все механизмы, которые создавались многие годы».

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — сказал Лавров.

Он добавил, что сейчас Москва выстраивает двусторонние контакты с отдельными европейскими партнёрами.

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«Объективно это ведёт к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — заявил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин дружат не против кого бы то ни было.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз воспринимает Россию как чужака и эта предвзятость не позволяет выстроить нормальные отношения. По его словам, отношения России и Евросоюза разорваны «в клочья». При этом российский министр подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать проблемы, когда это отвечает в том числе и интересам Москвы, «мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде».