Пекин, 23 марта 2021, 10:55 — REGNUM Вся инфраструктура отношений Москвы с Европейским союзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя. Об этом сегодня, 23 марта, на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И заявил министром иностранных дел России Сергей Лавров.
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Глава МИД РФ подчеркнул, что именно «Европа разорвала отношения, разрушив все механизмы, которые создавались многие годы».
Он добавил, что сейчас Москва выстраивает двусторонние контакты с отдельными европейскими партнёрами.
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Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин дружат не против кого бы то ни было.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз воспринимает Россию как чужака и эта предвзятость не позволяет выстроить нормальные отношения. По его словам, отношения России и Евросоюза разорваны «в клочья». При этом российский министр подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать проблемы, когда это отвечает в том числе и интересам Москвы, «мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде».