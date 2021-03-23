Элиста, , 10:55 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб 23 марта. Днём ранее положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2 получили 25 человек.

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В настоящее время число ковид-пациентов, нуждающихся в госпитализации, составляет 345 человек. 14 жителей республики находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции должны соблюдать 1 678 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено 19 780 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 18 922 человека. От COVID-19 скончались 309 жителей Калмыкии.

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