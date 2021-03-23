Москва, 23 марта, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ составило списки педагогов, которых необходимо отметить за работу в период пандемии коронавируса, эти списки могут предоставить в администрацию президента РФ. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

Yarregion.ru Дистанционное обучение

«Я бы не говорил об обделённости. Давайте [обсудим] в закрытом режиме, не для прессы я скажу. Соответствующие документы по учителям были направлены, я могу их представить в администрацию президента к наградам. Но зачем я буду об этом постоянно говорить? Все списки мы представили», — сказал Кравцов.

Так министр отреагировал на вопрос первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко о том, что сделало Минпросвещения РФ, чтобы отметить учителей, работавших в период пандемии коронавируса.