Москва, , 10:54 — REGNUM Российские предприниматели должны научиться отражать кибератаки на дальних подступах. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 марта заявил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме.

«Все компании должны научиться жить в агрессивной киберсреде, — сказал Паршин. — Быть готовыми отражать атаки на дальних подступах и тренироваться на специальных киберполигонах, которые мы уже создаем. Важны отметить здесь вопросы импортозамещения. Мы слышим мнения о том, что оно может быть затратным для бизнеса, но другого пути нет. Мы не можем часто полагаться на те решения, которые мы не контролируем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Паршин высказался о необходимости соблюдений кибергигиены.