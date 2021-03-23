Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 марта, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Ярославской области Национальный парк «Плещеево озеро» взял на контроль вопрос предполагаемого сноса деревьев в районе городского пляжа. Об этом говорится в ответах Нацпарка на запросы жителей Переславля, взволнованных возможной вырубкой деревьев в районе городского пляжа. Главе городского округа Переславль-Залесский направлен запрос для предотвращения нарушения природоохранного законодательства.

Плещеево озеро

Некоторое время назад на многих деревьях в зоне набережной Плещеева озера в центральной части Переславля появились крестики, ленточки и зарубки. Жители забили тревогу, начали писать обращения в Национальный парк и в администрацию. Деревья на берегу озера формируют уникальный ландшафт, который является одной из визитных карточек Переславля. Из комментариев администрации выяснилось, что действительно, в рамках реализации проекта благоустройства набережной Плещеева озера запланирована вырубка некоторых деревьев, якобы только аварийных и сухостойных.

Однако в проектной документации утверждается, что для реализации проекта вырубки не нужны, соответственно, в смету работы по сносу деревьев не вошли. Более того, оказалось, что проект благоустройства не согласован в установленном законом порядке с Минприроды РФ. Вся территория благоустройства находится в границах охранной зоны Национального парка, поэтому все работы должны быть обязательно согласованы с Министерством природных ресурсов. Переславская межрайонная прокуратура выявила нарушение, первому заместителю главы Переславля внесено представление.

Взволнованные жители обратились не только в Национальный парк и в администрацию. Коллективное обращение подано в Общественную палату Переславля. Также обращения направлены в Переславскую прокуратуру, в Ярославскую природоохранную прокуратуру и в Росприроднадзор.

Благоустройство набережной Плещеева озера проводится на средства федерального гранта. Переславль-Залесский в 2020 году одержал победу в конкурсе Минстроя по благоустройству малых городов и исторических поселений. МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства» городского округа Переславль-Залесский заключило муниципальный контракт с ООО «УНР-38» из подмосковного Красногорска. Подрядчик уже приступил к работам.