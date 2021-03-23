Саратов, , 11:01 — REGNUM С 1 мая авиакомпания Red Wings впервые начнет обслуживать направление Саратов — Москва. Авиаперевозчик организует вылеты из международного аэропорта «Гагарин» в Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба саратовской воздушной гавани.

Вылет в Москву запланирован на 7:00 с посадкой в столице РФ в 7:40 (местное время). Авиарейсы в Саратов запланированы с 30 апреля в 21:25, прилет в 00:05 (время местное). Регулярные авиаперевозки будут осуществляться самолетами Sukhoi Superjet 100.

В настоящее время из аэропорта «Гагарин» в Москву выполняется до 6 рейсов в день. Полеты в столицу России продолжат авиакомпании S7 Airlines и «Победа», а с 28 марта в Москву начнет летать авиакомпания «Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпании в России за февраль 2021 года перевезли 5,1 млн пассажиров, это на 37% меньше, чем за февраль 2019 года. Пассажирооборот снизился на 51% и составил 10,22 млрд пассажирокилометров. Рост объемов авиаперевозок в феврале в России отмечен у авиакомпании «Победа» — на 3%. Лоукостер обслужил 845 тыс. авиапассажиров.

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