Майкоп, , 10:53 — REGNUM В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровней рек на территории республики в течение 23−24 марта. Причиной подъема могут стать ливневые дожди на территории Черноморского побережья, сообщили в региональном управлении МЧС.

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«Утром, днём и до конца суток 23 марта, а также в течение суток 24 марта местами в Краснодарском крае, в том числе на Черноморском побережье (исключая город-курорт Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Большое количество осадков может спровоцировать подъём уровней воды в малых реках и водотоках юго-восточных, юго-западных притоков реки Кубань, а также в реках Адыгеи. Местами вода может подняться до неблагоприятных отметок. В связи с этим граждан республики предупредили о необходимости соблюдения безопасности в районах возле рек.