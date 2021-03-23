Вашингтон, , 10:53 — REGNUM В сети появилось видео с пикапом Hyundai Santa Cruz, проходящим дорожные испытания в США. Видео с автомобилем размещено на канале 80% Garage в YouTube.

Основным рынком сбыта для Santa Cruz станут Соединённые Штаты.

Премьера концепта пикапа прошла ещё в 2015 году. Однако о том, что компания намерена выпускать модель с таким кузовом было заявлено лишь четыре года назад. Отмечается, что премьера серийного экземпляра пикапа состоится в ближайшем будущем.

У товарного пикапа по бокам будут такие же выштамповки, как у последнего Tucson. Спереди авто оснастят двухуровневой головной оптикой и радиаторной решёткой в виде «плетенки». Что же касается салона, то здесь стоит ожидать оформление в стиле Hyundai Tucson.

Под капотом модели будет функционировать атмосферный мотор рабочим объёмом 2,5 л производительностью 190 л. с.

Ранее компания Hyundai вывела на испытания в Южной Корее новые модели iLoad и iMax. Ожидается, что новинки будут представлены на мировом авторынке в конце нынешнего года. Они позиционируются южнокорейским автопроизводителем как конкуренты моделям: Toyota HiAce, Volkswagen Transporter и KIA Carnival.

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