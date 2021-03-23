Кувандык, Оренбургская область, , 10:52 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области осужден 24-летний местный житель, признанный виновным в совершении смертельного ДТП, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что мужчина сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль двигался с повышенной скоростью. Пьяный водитель допустил опрокидывание машины. В результате двое пассажиров погибли.

Суд приговорил виновного в аварии мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишил на три года водительских прав. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе-феврале 2021 года на территории Оренбуржья по вину пьяных водителей произошло семь ДТП, в том числе одно со смертельным исходом.

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