Новосибирск, 23 марта, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Новосибирске вынесен приговор в отношении 45-летнего мужчины. Суд признал его виновным в убийстве, совершённом 21 год назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

Установлено, что в апреле 1999 года в центре Первомайского района Новосибирска между двумя компаниями молодых людей произошёл конфликт. Один из участников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в другого. От полученных травм последний скончался на месте. Стрелявший же скрылся и был объявлен в розыск. Из-за того, что его местонахождение было не установлено расследование уголовного дела было приостановлено. Но ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве.

13 октября 2020 года выяснилось, что он находится в Тюмени. Производство по делу было возобновлено. Обвиняемого, почти 21 год скрывавшегося от уголовного преследования, этапировали в Новосибирск. В ходе допроса мужчина не отрицал свою причастность к совершению преступления.

Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.