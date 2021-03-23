Уфа, , 10:52 — REGNUM Восемь школ планируют возвести в Башкирии в 2021—2023 годах. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве региона.

«Общий объём финансирования в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы составит 3,2 млрд рублей, 645,6 млн рублей выделят из федерального бюджета», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при этом основную часть строительных работ планируется завершить до конца 2021 года. Так, в текущем году планируют сдать школы в райцентре Бижбуляк, в селе Тастуба Дуванского района, в селе Старый Сибай Баймакского района, в «Миловском парке», в селе Булгаково Уфимского района, в нефтекамском микрорайоне № 24, в уфимском микрорайоне Инорс. А в следующем году планируют закончить строительство школы в Учалах.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что очень сложная ситуация сложилась в селе Старый Сибай. Но школу здесь нужно обязательно закончить, подчеркнул он.

«Наша задача — сделать так, чтобы в новостройках звучал детский смех, формировались навыки и компетенции. По сути, это наш задел в будущее», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе появился центр цифрового образования.