Москва, , 10:49 — REGNUM В РФ жителей надо с детства приучать к кибергигиене и ответственному отношению к своим персональным данным. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 марта в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме заявил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, рассуждая о проблемах информационной безопасности.

«Крайне важно это кибергигиена», — сказал Паршин.

По его словам, власти РФ запускают обучение цифровым навыкам и развитию ответственного отношения граждан к своим персональным данным с детства.

Кроме того, он уточнил, что в настоящее время гражданин РФ может выяснить (на сайте «Госуслуги»), какие государственные органы обращались к его персональным данным, а также увидеть все те согласия, которые давал гражданин на обработку его персональных данных.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашин рассказал о том, как следует бороться с так называемыми фишинговыми сайтами.