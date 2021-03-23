Иркутск, , 10:49 — REGNUM В Приангарье из-за пандемии коронавиурса и последовавших за этим карантинных мероприятий серьезные затруднения испытывают владельцы гостиниц, баз отдыха, санаториев и других организаций данной сферы. Как сообщает территориальный орган государственной статистики, в 2020 году по сравнению с предыдущим, число размещенных лиц сократилось на 36%, средняя длительность их пребывания снизилась с 2,5 до 2,2 суток, общее число ночевок и доход от предоставленных услуг — на 44−45%.

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Ещё заметнее падение по крупным и средним организациям, они понесли более ощутимые потери в связи с частичной переориентацией приезжих на небольшие, более уютные и относительно недорогие уголки отдыха.

Спад начался во втором квартале и к концу 2020 года постепенно усиливался. Всего за год было размещено 578 тысяч человек. В числе отдыхавших резко упала доля иностранцев — с 24 до 10%. Интересно, что гости из-за рубежа чаще выбирают малый формат, лишь каждый пятый из них останавливался в крупных и средних организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2058 человек, причём, 8 из них погибли только за последние сутки.

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