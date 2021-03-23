Ростов-на-Дону, , 10:49 — REGNUM Девять спортсменов из Ростовской области стали обладателями путёвки на Олимпиаду-2021, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 марта.

Восемь игроков гандбольного клуба «Ростов-Дон» Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Анна Сень, Анна Вяхирева, Ксения Макеева, Юлия Манагарова, Владлена Бобровникова и Галина Габисова, в составе сборной России одержали победу во всех трёх квалификационных матчах в Будапеште. Под руководством тренера Алексея Алексеева команда выиграла у соперниц из Сербии (29:24), Казахстана (33:26) и Венгрии (29:23).

Ростовский борец Александр Чехиркин поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта европейского квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.

В список претендентов на участие в Олимпиаде-2021 вошли 60 представителей Ростовской области. Они должны пройти квалификационные испытания в Будапеште.