Стокгольм, , 11:10 — REGNUM Каждый второй житель Швеции имеет лишний вес или страдает ожирением. Об этом сообщила газета Fria Tider со ссылкой на исследование Агентства общественного здравоохранения страны.

По оценкам экспертов агентства, молодые люди старшего школьного возраста все чаще испытывают проблемы с фигурой.

Так, в 2020 году более половины взрослого населения всей Швеции имели избыточный вес или страдали ожирением — 52%. Среди 16−29-летних 29% страдали избыточным весом или ожирением. Среди 30−44-летних распространенность составила 46%, а среди 45−64-летних — 62%.

По данным Агентства общественного здравоохранения, в 2019 году около 43% беременных женщин Швеции страдали ожирением или испытывали проблемы с весом. Из них 27% имели избыточный вес и 16% страдали ожирением. Однако наблюдались большие региональные различия. Наименее остро проблема стоит в Стокгольме.

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