Кировск, Мурманская область, , 10:47 — REGNUM Под Кировском из-за схода лавин ограничено автомобильное и железнодорожное движение. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

В полдень на юго-западном склоне Юкспорра для спуска лавины будут проведены взрывные работы.

«Из-за этого будет введено ограничение движения поездов на перегоне ст. Юкспориок — ст. Погрузочная-2, а также автотранспорта по основной автодороге 23 км — мкр. Кукисвумчорр», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обрушения снежных мас в Хибинах погибла школьница из Санкт-Петербурга.