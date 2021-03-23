Москва, , 10:47 — REGNUM За покупку тура по России, оплаченного картой платежной системы «МИР», туристу на карту в течение пяти дней вернется 20% от уплаченной суммы (но не более 20 тыс. руб.), напомнили правила туристического кешбэека в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристу необходимо убедиться, что его карта «МИР» выдана банком, который выдаёт такие карты. Карту обязательно нужно зарегистрировать перед бронированием, иначе кешбэк не будет начислен.

Акция распространяется на все регионы России. Она стартовала 18 марта и завершиться 15 июня. После 15 июня тур с кешбэком купить будет нельзя. Тур можно купить любой длительности (более двух ночей/трёх дней), но закончиться поездка должны не позже, чем 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни действия программы туристического кешбэка туристы купили туров более чем на 1 млрд рублей.

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