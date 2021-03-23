Пекин, , 10:49 — REGNUM В настоящее время во всем мире число прошедших вакцинацию от COVID-19 китайскими препаратами составляет более 100 млн человек. Об этом 23 марта сообщили на телеконференции по вакцинации представители межведомственной группы по противодействию эпидемии Госсовета КНР.

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"Более 100 млн человек в нашей стране и за рубежом привились китайскими вакцинами от коронавируса. Одновременно продолжают увеличиваться масштабы производства соответствующих препаратов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что вакцины китайского производства «на практике доказали свою эффективность и безопасность».

«По мере продвижения вакцинации наблюдается укрепление иммунитета населения нашей страны, формируется «стена», препятствующая проникновению вируса», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Китая было выявлено 23 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.