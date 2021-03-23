Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение между государственным комитетом Санкт-Петербурга и православным приходом, с которого требовали провести реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Сад». Детали соглашения пока неизвестны, оно пока недоступно для ознакомления, передаёт ИА REGNUM.

В карточке дела опубликована запись судьи Нетосова — «утвердить мировое соглашение».

Напомним, объект, о котором идёт речь в деле, — составная часть Церкви Возрождения Креста Господня. Иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры поступил в суд в январе 2021 года. Комитет настаивал на том, чтобы религиозная организация за три года с даты вступления решения в силу провела реставрацию объекта на проспекте Лиговский, 128.