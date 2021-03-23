Стокгольм, , 10:59 — REGNUM В течение недели около сорока военнослужащих вооруженных сил Швеции в полном боевом снаряжении и жилетах с маркировкой военной полиции будут практиковать «уличные бои» на улицах центральной части Стокгольма. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Отрабатывающих различные упражнения солдат можно будет наблюдать в районах Эстермальма, Кунгсхольмена и Васастана.

Речь идет о военнослужащих 11-й батальона военной полиции, который будет тренироваться в течение недели с 23 по 26 марта.

Солдаты будут «выполнять различные упражнения в группах, чтобы отработать способность усилить защиту действий вооруженных сил», — пишет газета со ссылкой на заявление министерства обороны Швеции.

Десятки солдат будут передвигаться по столице как пешком, так и на военной технике.