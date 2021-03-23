Сеул, , 10:48 — REGNUM Представитель партии «Сила народа» О Сэ Хун стал официальным кандидатом на внеочередных выборах мэра Сеула, которые состоятся в апреле 2021 года, от оппозиционного блока. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По результатам телефонного опроса 3200 жителей Сеула, проведённого 22 марта двумя агентствами по изучению общественного мнения, О Сэ Хун с большим отрывом опередил представителя Народной партии Ан Чхоль Су. Подробные результаты опроса не разглашаются в соответствии с законом «О выборах».

Выразив удовлетворение результатами опроса, О Сэ Хун пообещал приложить все усилия, чтобы добиться победы на предстоящих выборах.

Отметим, что недавние опросы общественного мнения показали, что оба кандидата от оппозиции опережают представителя правящей Демократической партии Тобуро Пак Ён Сон в гипотетической двухсторонней гонке.

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