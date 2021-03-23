Осло, , 11:01 — REGNUM В Норвежском институте общественного здравоохранения считают, что обширное распространение «британского» штамма коронавируса в стране грозит чрезвычайными проблемами, поскольку при заражении «британской» мутацией риск госпитализации увеличивается. Об этом 23 марта сообщила газета Dagens Nyheter.

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«Британский» вариант в настоящее время является доминирующей разновидностью коронавируса в Норвегии. В начале марта более 70% всех зараженных были инфицированы британским штаммом.

Новое исследование ведомства показывает, что заражение «британским» вариантом коронавируса гораздо чаще приводит к серьезным последствиям.

«Люди, инфицированные «британским» вариантом, имеют в 2,6 раза повышенный риск госпитализации с COVID-19 в качестве основной причины пребывания в медучреждении», — заявила в эфире телеканала NRK представитель института Лайн Волд.