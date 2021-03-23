Чикаго, США, , 10:44 — REGNUM «Юта Джаз» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:95.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, записавший на свой счёт 30 очков.

В составе «Чикаго» наибольшую результативность показал защитник Зак Лавин, набравший 27 очков.

В настоящее время «Юта» занимает первое место в турнирной таблице НБА, «Чикаго» идёт на 19-м месте.

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