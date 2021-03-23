Кемерово, , 10:43 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 23 марта, за прошедшие сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 46 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Кемерово — девять, Новокузнецк — девять, Междуреченск — шесть, Березовский — четыре, Мыски — два, Юрга — два, Мариинский МР — два, Промышленновский МО — два, Яйский МР — два, Анжеро-Судженск — один, Калтан — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Осинники — один, Прокопьевск — один, Ижморский МО — один, Топкинский МО — один, Юргинский МО — один, Яшкинский МО — один», — говорится в оперативном соообщении. За это же время 45 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 32 916 случаев заражения коронавирусом, 32 001 человек выздоровели, 600 пациентов скончались.