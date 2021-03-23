Улан-Удэ, , 10:43 — REGNUM В Бурятии общий объём просроченной задолженности по зарплате на 1 марта достигла 18 629 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, это более чем на 30% меньше по сравнению с ситуацией на 1 февраля.

Оплату за труд не получили 572 человека. Таким образом, средняя задолженность на одного работника составила около 32,5 тыс. рублей. Практически вся сумма долгов приходится на уволенных из организаций. 72,3% из них работали в сфере строительства, 14,4% — добычу полезных ископаемых, 13,3% — транспорт.

«Уменьшился размер просроченной задолженности в организации ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», не изменились размеры просроченной задолженности в ООО «Золото Чины», ООО «Транспортная строительная компания», — отметили в службе статистики.

Причиной образования долгов стало отсутствие собственных средств.

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