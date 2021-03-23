Москва, , 10:42 — REGNUM Потенциальный доход, который могут извлечь создатели мошеннических сайтов должен быть ниже, чем те затраты, которые несут преступники. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 марта в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме заявил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, рассуждая о проблемах информационной безопасности.

«Мы структурируем все проблемы по трем категориям, — сказал он. — Угрозы безопасности граждан, бизнеса и государства. Фишинг — это проблема, мошеннические сайты — это проблема, и главное — это скорость и эффективность реагирования на эти угрозы. Должна быть возможность заблокировать фишинговый сайт в течение часа. Создавать вредоносный сайт должно быть дороже, нежели его закрыть. Те затраты, которые несут мошенники должны быть больше, чем потенциальные преступные доходы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о проблеме защиты в РФ банковской тайны высказался представитель ЦБ РФ.