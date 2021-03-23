Стокгольм, , 22:41 — REGNUM Шведские «Левые» намерены заблаговременно разработать актуальную экономико-политическую программу перед выборами в Риксдаг 2022 года. Однако уже сейчас основные принципы этой программы определены. Об этом сегодня, 23 марта, сообщила газета Dagens Nyheter.

В своей коллективной статье лидер партии Нуши Дадгостар, представитель партии по экономическим и политическим вопросам Улла Андерссон и главный экономист партии Сандро Скокко обозначили, что задача повестки будет заключаться в том, чтобы «устойчивая экономика предполагала активные действия и регулирование со стороны государства».

«Социальная, экологическая и экономическая устойчивость рассматривалась вчерашней экономикой как нечто вызывающее беспокойный интерес, вместо этого она должна быть сердцем экономики будущего», — говорится в материале.

Таким образом, «Левые» дают понять, что их предвыборная кампания в парламент Швеции в 2022 году будет строиться и дальше на идее значительного участия государства экономике.

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