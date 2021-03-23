Ашхабад, , 10:41 — REGNUM По итогам 2020 года объем производства хлопка в Туркмении составил 1,25 млн тонн, сообщает агентство Orient.

В 2021 году в республике планируют собрать такой же объем хлопка. С 24 марта посевная хлопчатника начнется в Ахалской, Балканской, Лебапской и Марыйской областях Туркмении. С 31 марта посевная начнется в Дашогузской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году урожай хлопка в Туркмении составил 1,06 млн тонн. Таким образом, в 2020 году сбор урожая увеличился на 17,9%.

Ранее российские СМИ сообщили о возможном росте цен на одежду из-за роста мировых цен на хлопок.

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