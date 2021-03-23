Брянск, , 10:42 — REGNUM 93 носителя коронавируса выявлены в Брянской области 23 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять человек больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 80 пациентов, скончался один человек.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Брянской области достигло 34 900. Выздоровели 34 109 человек, скончались от осложнений 280 пациентов.

За минувшие сутки лаборатории проверили 200 тестов, всего выполнены 487 857 исследований.