Москва, , 10:40 — REGNUM В России 5 млрд рублей направят в 2021 году на модернизацию инфраструктуры вузов, сообщает 23 марта пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства, как рассказали в пресс-службе, пойдут и на капитальный ремонт зданий. В списке тех, кто получит финансирование, МГУ, СПбГУ, РАНХиГС, а также Российская академия живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова (РАЖВиЗ).

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Отмечается, что средства в бюджете на 2021 год и плановые периоды уже предусмотрены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье в ближайшее время планируется отремонтировать свыше 150 объектов здравоохранения.

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