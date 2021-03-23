Посёлок Адамовка, Оренбургская область, , 10:39 — REGNUM В Адамовском районе Оренбургской области после вмешательства прокуратуры местный депутат сложил досрочно свои полномочия. Причиной стала судимость, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Депутат райсовета осужден по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Суд назначил штраф в размере 200 тыс. рублей и наложил запрет на деятельность, связанную с управлением транспортом, в течение двух лет.

«Несмотря на факт судимости, депутат добровольно свои полномочия не сложил. В связи с этим прокуратурой района в адрес Совета депутатов Адамовского района внесено представление. 19 марта 2021 года на его заседании депутаты согласились с доводами прокуратуры и единогласным решением прекратили полномочия судимого депутата», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.